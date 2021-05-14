Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 'Dini Özgürlükler' raporuna tepki
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 'Dini Özgürlükler' raporuna tepki

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 'Dini Özgürlükler' raporuna tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümleri hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını aktararak, "Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar attığını belirterek, "Nitekim, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Bilgiç, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesinin tam olduğunu ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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