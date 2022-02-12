Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Seyahat etmeyin

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon her dakika tırmanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türk vatandaşları için kritik bir uyarı geldi. Buna göre mecbur kalmadıkça Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

"DOĞU BÖLGELERİNE SEYAHAT ETMEYİN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." denildi.

ACİL DURUMLAR İÇİN İRTİBAT NUMARALARI VERİLDİ

Açıklamanın devamında "Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.