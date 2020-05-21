Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
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Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in Türk kuvvetlerine karşı "Libya tarihinin en büyük hava harekatını göreceksiniz" tehdidine "Türk çıkarları hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur" yanıtını verdi.

21.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:29

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı hava kuvvetlerinden sorumlu Sakr Curuşi'nin adına yayımlanan bir bildiride "Önümüzdeki saatlerde Libya tarihinde en büyük hava harekatını göreceksiniz. Tüm Türk hedefleri ve çıkarları savaş uçaklarımızın meşru hedefleridir. Sivilleri bunlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

Bu ifadelerin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter'e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya'nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

"BU AÇIKLAMA İHTİLAFI TIRMANDIRMANIN GÖSTERGESİ"

Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter'in ve destekçilerinin Libya'daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

"LİBYA'DA TÜRKİYE ÇIKARLARI HEDEF ALINIRSA ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR"

Bu vesileyle, Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

RUSYA'DAN HAFTER'E 8 SAVAŞ UÇAĞI

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi. Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi. Konuya ilişkin Rusya Federasyonu'ndan açıklama yapılmadı.

TÜRK HEDEFLERİNE BÜYÜK TEHDİT

Söz konusu habere göre, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.Libya ordusu, son 24 saatte silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde 1 ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

LİBYA ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı. Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz

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