Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor
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Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merak edilirken, iki ülke ile de iyi ilişkileri olduğu bilinen Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını 10 Mart perşembe günü Antalya'da bir araya getirecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı başlattığı işgal girişimi nedeniyle tüm dünyanın gözü bir anda bu ülkeye çevrilmişti. Rusya, 12 günden bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken, iki ülke arasındaki görüşmelerden sivillerin tahliyesi için kısmi ateşkes sonucu çıktı. Ancak kalıcı barış için adım atılmadı.
İki ülke ile yakın ilişkileri bulunan ve iki ülke ile görüşebilen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin tarafsız tutumu barış görüşmeleri için adresi Türkiye'ye çevirmişti. Türk diplomatlar da sık sık bu vurguyu yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme dünya basını tarafından merakla takip ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e kalıcı barışın önemini bir kez daha vurguladı.
Liderlerin görüşmesinin ardından beklenen haber bugün geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mart perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Antalya'da bir araya geleceğini belirtti.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022