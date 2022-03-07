Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı başlattığı işgal girişimi nedeniyle tüm dünyanın gözü bir anda bu ülkeye çevrilmişti. Rusya, 12 günden bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken, iki ülke arasındaki görüşmelerden sivillerin tahliyesi için kısmi ateşkes sonucu çıktı. Ancak kalıcı barış için adım atılmadı.

KALICI BARIŞ İÇİN TÜRKİYE UMUDU

İki ülke ile yakın ilişkileri bulunan ve iki ülke ile görüşebilen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin tarafsız tutumu barış görüşmeleri için adresi Türkiye'ye çevirmişti. Türk diplomatlar da sık sık bu vurguyu yapmıştı.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNEMLİ ROL OYNADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme dünya basını tarafından merakla takip ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e kalıcı barışın önemini bir kez daha vurguladı.

BEKLENEN HABER BUGÜN GELDİ

Liderlerin görüşmesinin ardından beklenen haber bugün geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mart perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Antalya'da bir araya geleceğini belirtti.