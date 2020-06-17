Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
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Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Heyet, Libya'da Türkiye'nin kuracağı 2 üs, ülkedeki siyasi çözümü görüşüyor. Türkiye, Libya'da açacağı üsler ve Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasıyla Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.

17.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:12

Sabah 09.00'da Libya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve buna bağlı olarak Akdeniz'de gücünü artırmak için görüşmeler yapıyor.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞÜYORLAR

Türk heyet, Libya'da Serrac'ın liderlik ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle görüşmeler yapıyor. Toplantı hakkında henüz açıklama yapılmazken Libya'da devam eden iç savaşta ikinci süreç ele alınıyor.

Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da

SİYASİ ÇÖZÜM MASADA

Libya'da 2. aşamanın görüşüldüğü toplantıda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus dışında da önemli noktaları ele geçirmesiyle varlığı iyice silinen Haftersiz siyasi çözüm ele alınacak. Türkiye'nin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, önümüzdeki saatlerde Hafter'e karşı başlatacağı operasyonla Sirte ve Kufra'da da kontrolü ele geçirirse sadece Trablus'ta değil ülkedeki diğer önemli şehirlerde de kontrolü sağlamış olacak.

TÜRKİYE'NİN ÜSLERİ VE MEB ANLAŞMASI ANLAM KAZANACAK

Hafter'in ülkeden iyice silinmesi halinde Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ülkede kuracağı 2 üs ve daha önce imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması anlam kazanacak ve Türkiye Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.

Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da

Güncel Manşet

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