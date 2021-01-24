Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor
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Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor

24.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:13

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu süreci yakından takip ettiklerini bildirirken, kaptanla görüştüğünü aktardı ve "Gemi Gabon karasularından limana yaklaşmak üzere" dedi.

Dün, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamada bulundu. Gemide bulunan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

"KORSANLAR DÖNÜŞ SAĞLAMADI"

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı.

"VEFAT EDEN AZERBAYCANLI KARDEŞİMİZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"

LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ: BOTLARLA GEMİYE GİDECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türkiye'nin Librevil büyükelçisi, "Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin port gentil limanına demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz" dedi.

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor
Haber Yorumları (3)
OBJEKTİF: sapik makrelden gozdagi ve provokasyon, kendini avrupa asya ve afrika baskeseni zannediyor
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ALOSMAN PAYDAS: dün indirdiğimiz fırkateyni yollayın, bir işe yarasın. .
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HEMEN YOLLARLAR BAŞÜSTÜNE: Okuduğum haberlere yorum yapmayayım diyorum sizin gibi cahil cuhelaların yorumlarını görünce dayanamayıp yorum yazıyorum, , ilk önce uluslar arası deniz hukuku var her ülkenin kendi deniz sınırları var vay ben gideyimde Afrikada bilmem ne ülkesini bombalayıp geleyim yapamazsınız Nijerya ile birlikte hareket edilecek bu olayda saldırılar bütün ülke gemilerine yapılıyor sadece bize değil ayrıca gemicilerimiz ellerinde rehin ve sağ salim kurtarılması gerekiyor anladınmı cahil cuhela !
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