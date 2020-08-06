Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret edecek
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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret edecek

Son dakika güncel haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret edecek
06.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla Libya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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