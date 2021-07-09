Son Dakika | Didim'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
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Son Dakika | Didim'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü

Son Dakika | Didim'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Salih Ahmet Kahya tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Salih Ahmet Kahya tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi 561 sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Salih Ahmet Kahya (45) sokakta telefonda biriyle tartışmaya başladı. "Erkeksen gel" sözü üzerine Kahya'nın yanına gelen motosikletli bir kişi, Salih Ahmet Kahya'yı silahla karnına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Didim Emniyeti olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında öldürülen Salih Ahmet Kahya'nın cep telefonu görüşmelerinden yola çıkarak olayla bağlantısı olduğu düşünülen M.H.D'yi göz altına aldı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri şüpheli H. A. D.'nin bir kadın ile birlikte motosikletle Akbük Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Emniyet güçleri şüphelinin Akbük'te saklandığı evi tespit ederek eve baskın yaptı. Baskın neticesinde suç aleti olan tabancanın buzdolabının motor kısmında 3 parçaya bölünmüş halde gizlenmiş şekilde buldu. Evde ayrıca içerisinde 4 adet mermi olan şarjör'de ele geçirilirken göz altına alınan şüphelinin ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son Dakika | Didim'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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