Son dakika! Derslerini telefondan takip eden Liva Nur, para dolu cüzdanı polise teslim etti
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Son dakika! Derslerini telefondan takip eden Liva Nur, para dolu cüzdanı polise teslim etti

Demirören Haber Ajansı / Birol KARAKILIÇ - Haberler | Güncel
Son dakika! Derslerini telefondan takip eden Liva Nur, para dolu cüzdanı polise teslim etti

Son dakika haberine göre ANKARA'da 11 yaşındaki Liva Nur Korkmaz, yolda bulduğu cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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ANKARA'da 11 yaşındaki Liva Nur Korkmaz, yolda bulduğu cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Baba Bekir Korkmaz, kızının Eba Tv'den ders görecek bir bilgisayarı dahi olmadığını belirterek, "Çocukluğuna ve nefsine yenik düşseydi de cüzdandaki parayla bilgisayar alalım deseydi işte o zaman yıkılırdım." dedi.

Ankara'nın Bala ilçesinde yaşayan Bala İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Liva Nur Korkmaz, kaldırım üzerinde bulduğu, içinde yüklü miktarda para ve çok sayıda kredi kartı olan cüzdanı Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Emniyet ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cüzdanı, sahibi Erdinç Başlı'ya ulaştırdı.

'LİVA NUR'UN BİLGİSAYARI YOK, DERSLERİNİ CEP TELEFONU İLE ÇALIŞIYOR'Liva Nur'un babası Bekir Korkmaz, kızıyla birlikte yürürken kaldırımda cüzdan fark ettiklerini belirterek, cüzdanı direkt ilçe emniyet müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi. Baba Korkmaz, "Çok mutluyum, iyi bir evlat yetiştirdiğim için. Liva, cüzdanı bulduğunda hiç tereddüt etmeden 'baba emniyete gidip teslim edelim' dedi. İşte o zaman gözlerim yaşardı. Liva'nın Eba Tv'den ders görecek bir bilgisayarı dahi yok, derslerini cep telefonu ile almaya çalışıyor. Çocukluğuna ve nefsine yenik düşseydi de cüzdandaki parayla bilgisayar alalım deseydi işte o zaman yıkılırdım. Doğru olanı yaptı. Dürüst bir evlat yetiştirdiğim için gurur duydum." dedi.

Kaybolan cüzdanın sahibi Erdinç Başlı (45) ise, hayvancılık yaparak geçindiğini belirterek "Cüzdanımı kaybettiğimi ilçe emniyet müdürlüğünden gelen telefon ile öğrendim. Kuaförde tıraş oluyordum. Gelen telefon ile emniyet müdürlüğüne davet edildim. Kaybettiğim cüzdanımın Liva tarafından bulunarak emniyete teslim edildiğini öğrenince inanın çok mutlu oldum. Liva'ya ve özellikle de babası Bekir Bey'e çok teşekkür ettim, güzel ahlaklı bir evlat yetiştirdiği için. Cüzdanımın içindekileri hiç eksiksiz teslim aldım." ifadelerini kaydetti.


Son dakika! Derslerini telefondan takip eden Liva Nur, para dolu cüzdanı polise teslim etti
Son dakika! Derslerini telefondan takip eden Liva Nur, para dolu cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Birol KARAKILIÇ

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