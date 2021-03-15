Son dakika deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu? 15 Mart nerede deprem oldu?

15 Mart tarihinde saatler gece yarısını gösterdiğinde Muğla'da deprem meydana geldi. Muğla'da gerçekleşen depremi hissedenler son dakika deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu? 15 Mart nerede deprem oldu? olup olmadığını merak ediyor.

15 Mart Pazartesi günü gece yarısı gerçekleşen deprem Muğla'da meydana geldi.Son dakika deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu? 15 Mart nerede deprem oldu?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı veBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, 15 Mart 2021 Pazartesi günü sabaha doğru 04.58'i gösterdiğinde Muğla Menteşe - Karacaören bölgelerinde deprem meydana geldi. Muğla'da görülen deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

15 MART NEREDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan depremi Muğla Menteşe - Karacaören bölgelerinde 4.2 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.