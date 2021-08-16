Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de geçen hafta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

Denizli'de geçen hafta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 kilo 529 gram metamfetamin, 192 gram esrar, 353 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:50:23. #1.14#

title