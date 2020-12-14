Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti
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Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:09

Son dakika! Denizli'de foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başlayan 8 işçiden 3'ü, pompanın egzozundan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İşçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi. 3 işçi hayatını kaybederken, foseptikten çıkarılan 5 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin cansız bedeni kurulan calaskar yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Bu sırada mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, inşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına aldı.

UZUN SÜRE HABER ALAMAYINCA ÇUKURA İNDİLER

Karataş Mahallesi'ndeki bir poligon inşaatında çalışan işçilerden 1'i bugün öğle saatlerinde, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna inerek çalışmaya başladı. Foseptik çukuruna inen işçinin uzun süre çıkmaması üzerine diğer işçiler merak etti. İşçilerden 7'si bugün saat 14.00 sıralarında, fosseptik çukuruna indiklerinde arkadaşlarını yerde hareketsiz şekilde buldu. Su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen arkadaşlarını kurtarmaya çalışan 7 işçi de zehirlendi.

Bölgeden ilk görüntüler:

Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Son Dakika! Denizli'de foseptikte su tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Denizli'de foseptikte su tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Denizli'de foseptikte su tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Denizli'de foseptikte su tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
DEMİR: Ölümünde hayırlısı
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YIL 2020 HALA FOSEPTİK: Egenin en büyük sorunu olan altyapı problemini çözmek için hala ne bekleniyor??? yıl 2020 !!!
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