Son Dakika: DENİZLİ Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu
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Son Dakika: DENİZLİ Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu

Gelen son dakika haberlerine göre Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştuDENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay'ın doğuştan kalbindeki delik, ameliyatla kapatıldı.

30.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:22

Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay'ın doğuştan kalbindeki delik, ameliyatla kapatıldı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan minik Hüseyin, artık yaşıtları gibi koşup, oynayabilecek.

Çal ilçesinin Süller Mahallesi'nde oturan TIR şoförü Tugay Akyay'ın oğlu 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay, kalbinde büyük bir delikle dünyaya geldi. Doğduktan sonra 45 gün hastanede yoğun bakımda kuvözde kalan minik Hüseyin, taburcu edildikten sonra kalbindeki delik ile yaşamaya başladı. Yaşı ile orantılı büyüyemeyen ve ciddi şekilde gelişme geriliği yaşayan Hüseyin, yaşıtları gibi çocuklarla oynayamadı, park ve sokaklarda koşturamadı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan Hüseyin'in sağlığına kavuşması için bir Özel Sağlık Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından çocuğun kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılması kararlaştırıldı. Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından 2 hafta önce ameliyata alınan Hüseyin'in kalbindeki delik kapatıldı.

Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, çocuk hastanın kalbindeki deliğin normalden daha büyük olduğunu belirterek, "14 aylık hastamızın kalbindeki delik nedeniyle ileri derecede gelişme geriliği vardı. Kalp 4 boşluktan oluşur. Bunlarda kirli kanın olduğu sağ tarafta, temiz kanın olduğu sol taraf arasında kanın karışmasını önleyen bölmeler vardır. Hem karıncıklarda hem de kulakçıklarda, özellikle kulakçıklarda iki bölme arasında sağ ve sol kulakçık arasındaki açıklıklar sık görülen hastalıklardır. Hastamızda o bölme hiç gelişmemişti. Bu durum büyük olunca acil ameliyat gerektiriyor. Çünkü kalp yetmezliği ve bir süre sonra kapaklarda yetmezlik yapma riski var. Hastalık ciddi gelişme geriliği yapmış. 14 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyor, yemek yerken ve ağlarken sıkıntıya giriyordu. Deliğin geciktirilmeden kapatılması gerekiyordu. Özel bir yama ile kalbindeki deliği kapattık. Kalbindeki kirli kan ile temiz kanın karışmasını önledik. Bundan sonra kalbinde problem yaşamadan hayatını sürdürecek" dedi.

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Son Dakika: DENİZLİ Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu

Kaynak: DHA

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