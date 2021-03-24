Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
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Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)

24.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:05
Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)

Son dakika haber: O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİMTrabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, "Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.


Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
Son Dakika | Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

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