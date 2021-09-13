Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bartın'ın İnkumu sahilinde vatandaşların bir cisim görüldüğü yönündeki ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bartın'ın İnkumu sahilinde vatandaşların bir cisim görüldüğü yönündeki ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Denizde dalgıçlar, kıyıda ise jandarma ekiplerince arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Bartın'da akşam saatlerinde vatandaşlar Jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3

Dalgıç ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülürken Jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhani bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi. - BARTIN

Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberleri: Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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