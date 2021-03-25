Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
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Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT - Haberler | Güncel
Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü 6 mahallede, 11 bina karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü 6 mahallede, 11 bina karantinaya alındı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasöğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde pozitif vaka ve temaslıların görüldüğü 11 binayı karantinaya aldı. Darıca Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişlerini astı. Darıca Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan yaptığı açıklamada koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid- 19 salgınına karşı Darıca ilçemizin 6 mahallesinde 11 bina karantina altına alınmıştır" dedi.


Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
Son dakika... Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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