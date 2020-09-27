Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Türk Dışişleri: Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız

Son dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da "Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin hayatlarını kaybettiği saldırıların ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan da sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" denildi.

"BARIŞ VE İSTİKRARA KARŞI OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

"AZERBAYCAN YANLIZ DEĞİLDİR"

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir."

"AZERBAYCAN NASIL İSTERSE O ŞEKİLDE YANINDA OLACAĞIZ"

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ?sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı C¸ıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve S¸ükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı C¸ocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz."