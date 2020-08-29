Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
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Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir

Son dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" dedi.

29.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:32

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile devam eden gerginlik, dün akşam Yunan F-16'larının taciziyle bir kat daha arttı. Türk F-16'larının tacizi engellemesi sonrasında Türkiye sabah saatlerinde yeni bir hamle yaparak NAVTEX ilan etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, özellikle Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak isteği ile ilgili olarak, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" diyerek sert bir tepki verdi.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"AB'den hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin. Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

"BU SAVAŞ SEBEBİ OLMAYACAK DA NE OLACAK?"

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine gelince... Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil."

DOĞU AKDENİZ'DE ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine sabah saatlerinde Türkiye'den yeni bir hamle geldi. İlan edilen NAVTEX'e göre Türk güçleri bölgede 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapacak. Hafta başında ilan edilen son NAVTEX'te 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimlerinin yapılacağı duyurulmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Haber Yorumları (85)
RIFAT ÖZTÜRK: Hadi inşaallah savaş için hazır evdeyim zaten iş güç kalmadı walla on numara olur.savaş çıksın da belki daha iyi koşullar oluşur .akp ikdidarda olsun da ne olursa olsun.
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BURAK NEY: Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
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ADNAN: 82 Kerkük ,83 Musul ,84 Atina...İnceldigi yerden kopsun azdan az çoktan çok gider Alayına gider....
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