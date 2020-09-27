Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
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Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

27.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:11

Son dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı ilk mesajda "Türk Milleti her zaman olduğu Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivilleri hedef aldığı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

"ERMENİSTAN BARIŞA EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

"ULUSLARARASI TOPLUM ÇİFTE STANDARTINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMEKTEDİR"

Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

"ERMENİ HALKINI GELECEKLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

"TEK MİLLET İKİ DEVLET"

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."

Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

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