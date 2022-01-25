Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor - Haberler
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Son dakika: Son yılların en sert kışını yaşayan İstanbul'da dünden bu yana kar giderek etkisini artırıyor. Ulaşımın durması ve vatandaşların mahsur kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için iki bakana talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a gidiyor.

İstanbul, 24 Ocak'ta tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması nedeniyle trafik felç oldu, hayat durma noktasına geldi. Ekiplerin bazı bölgelerde yetersiz kalması üzerine ise tepkiler art arda yükseldi. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in İstanbul'a gitmesi yönünde talimat verdi.

HEMEN HAREKET ETTİLER

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, hemen İstanbul'a hareket etti. Heyetin, İstanbul'a inmelerinin ardından ilçelerde inceleme yapacakları ve vatandaşlarla bir araya gelecekleri öğrenildi.

Yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi:

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güncel, Haber

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