Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarıyla ilgili konuştu: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra Erdoğan'ın, yüzde 50+1 için "Mahsurlu olduğunu anladık" dediğini anlatmış ve bu açıklamayla "yüzde 50+1" tartışması başlamıştı.

SİYASETÇİLERİN GÜNDEMİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek 50+1 oy şartının "Türkiye'de kutuplaşma ve kamplaşmaya yol açtığını" belirtmiş ve "50+1'in bugün de gelecekte de problem çıkaracağı kanaatini taşıyorum" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" ifadelerini kullandı.

"İLGİLİ KARAR MERCİ PARLAMENTODUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada 50+1 tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. O konuda değişikliğe giderse parlamento gider. Parlamento değişiklikle ilgili bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi görürüz." sözlerine yer verdi.

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