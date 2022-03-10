Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Son dakika: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri de ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022