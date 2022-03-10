Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri de ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Joe Biden, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title