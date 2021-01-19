Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir

Son Dakika! AK Parti 7. Olağan Düzce – Çorum – Amasya – Bartın – Karabük İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve hukuk reformlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Reform hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Daha köklü reformları da günü geldiğinde milletimiz ile paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7'nci Olağan Düzce – Çorum – Amasya – Bartın ve Karabük il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, hukukta ve ekonomide işaret ettiği reform paketleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"DAHA KÖKLÜ REFORMLARI GÜNÜ GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Reform hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Daha köklü reformları da günü geldiğinde milletimiz ile paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

"Dün 9 il kongremizi yaptık. Bugün de 5 ilimizinkini gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle kongrelerimizi canlı bağlantı ile yapmaktan elbette memnun değiliz. Dünyanın içinde bulunduğu bu durumda başka çaremiz olmadığı için kongrelerimizi bu şekilde tamamlayacağız. AK Parti'nin geçen yıl 1 milyon yeni üyeyi kazanmasından memnuniyet duyuyorum.

"RABBİM NİCE ZAFERLERİ NASİP ETMİŞTİR"

AK Parti'nin yolu, milletin yolu, davası, milletin davası, gücü, milletin gücüdür. Böyle bir misyon ile yola çıkmış, girdiği her seçimden 18 yılda zaferle çıkmış bir partinin mensuplarının görevi hedefi daha ileriye taşımaktır. Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri nasip etmiştir. Bundan sonra da nicelerini nasip edecektir.

"ÜLKEMİZİ 2053 VİZYONUNA BİZ TAŞIYACAĞIZ"

Halka ve Hakk'a hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız. Gençlerimiz ile ülkemizi 2053 vizyonuna biz taşıyacağız. Hep daha büyük projelere imza atacağız.

"KARŞIMIZA ÇIKARILAN ENGELLERİ ASLA UNUTMADIK"

Biz 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye yakın dönemin en önemli bunalım ve kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir süre sonra iktidara getirmişti. Milletimizi yanıltmadık. Var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 18 yıldır karşımıza çıkarılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Vesayetin engellerini nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin diplomasiden, ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyarak Türkiye'yi şikayet edenleri de unutmayacağız. Tuzaklar ve saldırılardan kurtulan Türkiye, bölgede ve dünyada dengeleri belirleyecek bir güce ulaşmıştır.

"MİLLETİMİZ 18 YILDIR İTİBAR ETMEDİ, ETMİYOR"

Milletin rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufku daha iyi görmeye başladık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katladık. Siz her projemize karşı çıkanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın, her yatırımdan onlar da faydalanıyor. Milletimiz 18 yıldır İstemezükçülerin hiçbirine 18 yıldır itibar etmedi, etmiyor.

"SÜREÇLERİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREN ÜLKE HALİNE GELDİK"

Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler, deprem altyapımızın gücünü göstermiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin güvenlik ve diplomaside nereden nereye geldiğini görüyor. Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen, talepleri görünmez gelen ülkeden, her olayda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke haline geldik.

"ESKİ TÜRKİYE KALINTISI TAVIRLARLA VAKİT ÖLDÜRMEKTEDİR"

Salgın sonra yeniden yapılanacağı görülen siyasi süreçte en önemli güç olarak Türkiye'nin olmasının arkasında böyle bir durum var. Planı, projesi olan tek parti AK Parti, Cumhur İttifakı'dır. Diğerlerinin tamamı eski Türkiye kalıntısı tavırlarla vakit öldürmektedir.

CHP'DEKİ SKANDALLARLA İLGİLİ: ÜLKENİN YÖNETİMİNE TALİP OLMASI KARA MİZAH

Daha kendi partisi içindeki taciz, hırsızlık ve tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez. Bu tablo biim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM: KAMUOYUNA SUNMA AŞAMASINA GELDİ

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız"