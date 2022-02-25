Son Dakika! Ukrayna-Rusya savaşının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve Batı'ya sitem etti: Kararlı bir duruş sergileyemediler

Putin'in emriyle Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesi tüm dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna'nın her yerinde bombalar patlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki gelişmeleri cuma namazı çıkışında değerlendirdi.

"CİDDİ VE KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEMEDİLER"

Ukrayna'nın işgaliyle ilgili NATO, AB ve Batı ülkelerine sitem eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO, kararlı bir adım atmalı. NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımız konusunu onlara ilettik. Bugünkü toplantıda tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de kendi duruşumuzu onlara açıklayacağız. Şu anda Avrupa Birliği ve Batı da ciddi, kararlı bir duruş sergilemedi" dedi.

"BOL BOL NASİHAT ÇEKİYORLAR"

"Hepsi bol bol nasihat çekiyorlar, bununla bir yere varmak kolay değil." diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini, ne tür adımlar atılacak bunları konuşacağız. Bol bol nasihat çekmek, kınamak olmaz. Bu işi bir Hacivat-Karagöz cümbüşüne çevirmek olmaz. Zelenski'nin de ifadesiyle herhangi bir destek vermek yerine nasihat ediyorlar. Bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz."

"VATANDAŞLARIMIZI HAVADAN TAHLİYE ETMEK GÜVENLİ DEĞİL"

Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişlerimiz her adımı atıyor. Havadan taşıma güvenli değil. Karadan daha güvenli. Bu konuda oradaki vatandaşlarımızın büyükelçi ve başkonsolosluğa müracaat etmeleri yönünde açıklama yaptık." ifadelerini kullandı.