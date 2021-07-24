Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 98. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgelerinden Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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