Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, vatandaşlardan son durumu dinlerken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların büyük yıkım yarattığı Antalya'ya gitti. Gün içerisinde birçok temas gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, havadan tespit çalışmalarının yanı sıra bakanlarla da bir araya geldi.

VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının ardından yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu. Kalemler Mahallesi'nde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini etti.

Erdoğan, daha sonra küçük bir kız çocuğu ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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