Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuması 9 yaşındaki Sena'yı duygulandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuması 9 yaşındaki Sena'yı duygulandırdı

08.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:49
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuması 9 yaşındaki Sena'yı duygulandırdı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'dan yazdığı sevgi dolu mektupla gündeme gelen 9 yaşındaki Sena Duman, mektubunun okunmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'dan yazdığı sevgi dolu mektupla gündeme gelen 9 yaşındaki Sena Duman, mektubunun okunmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gladbeck beldesinde yaşayan ve Sena Duman'ın babası Necati Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının yurt dışında doğup büyümelerine rağmen ana vatan Türkiye ile çok güçlü bağları olduğunu ifade etti.

Kızı Sena'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için kendisine mektup yazmak istediğini ve bu mektubu Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) aracılığıyla gönderdiklerini belirten Duman, "Cumhurbaşkanımızın mektubu okuması bizi çok gururlandırıp sevindirdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz yurt dışında yaşayanlar olarak ana vatanımız Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizin son yıllarda kat ettiği yolları görüyoruz. Yaşadığımız ülkeyi de seviyoruz. Bizler iki ülke arasında köprü vazifesi görmeliyiz. Çocuklarımız da bu köprüden geçerek iki ülke arasındaki olumlu işlere öncülük yapmalı." dedi.

Sena Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve mektubunu okuduğu için duygulanıp çok mutlu olduğunu ve gururlandığını belirtti.

Yazdığı mektubu okuyan Sena Duman, "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm." ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Mektubu çok özenerek yazdığını ifade eden Sena, dileğinin kardeşi Zeynep ile Türkiye'ye gittiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantı sırasında 9 yaşındaki Sena Duman'ın kendisine yazdığı mektubu okurken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Pervin Buldan Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Buse Varol Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuması 9 yaşındaki Sena'yı duygulandırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 17:52:23. #1.15#
title