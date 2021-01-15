Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısı yaptıracak
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısı yaptıracak

15.01.2021 09:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:09

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Bakan Koca gerekirse refakat edeceğini söyledi. Bugün, yarın aşı olacağım" dedi.

Dün ülke genelinde başlayan koronavirüs aşılamasında öncelik sağlık çalışanlarına verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı yaptırdıktan sonra tüm parti başkanlarına aşı yaptırma çağrısında bulundu.

"BUGÜN YARIN AŞI OLACAĞIM"

Daha önce aşı yaptırmak istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye adlı radyo programına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR AŞI OLMAMIZI SÖYLÜYORSA AŞI OLACAĞIZ"

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısına ilişkin kaygısı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liyakatten bahsediyorum ben. Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor." diye konuştu.

"YENİ AŞILARIN GELMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Aşı olunması gerekiyorsa Bilim Kurulu'nun sözcüsü olacaktı kamuoyuna o açıklama yapacaktı. İnsanlar da güvenip gidip aşı olacaktı. Kaldı ki 1.5 milyon kişilik aşımız var. Yeni aşıların gelmesi lazım. Kamuoyuna aşı takvimi sunulması lazım. Vatandaşların tedirginliğe kapılmalarına gerek yok. Zaten bu aşı küçük dozda yapılıyor dolayısıyla vücut dirençli hale geliyor koronavirüse karşı"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AKŞAM AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" demişti.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısı yaptıracak

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