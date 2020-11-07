Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız

Son dakika! Kahramanmaraş'ta partisinin ilk kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sabah İlham Aliyev kardeşim ile görüştük. Zafere artık yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti. Erdoğan, kongrede gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Ülke ve millet olarak en az yüz yıl önceki kadar kritik bir dönemden geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri dönem ki gibi Anadolu'dan yeni bir silkiniş, şahlanış ile dünyaya huzur, barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

Kurulduğumuz günden itibaren AK Parti millettin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun, kimsenin heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasını kabul edemeyiz.

"DAVAMIZI ZAFERE ULAŞTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Son 2 yılda teşkilatlarımızın 3'te 2'sini yeni vizyonlar, yeni isimler ile güçlendirirken, vefayı da bırakmadık. Tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Önümüze, arkamıza bakmadan davamızı yürütmeye devam ediyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece, gündüz çalışıyoruz.

Milletin partisinin yöneticileri her daim milletin içinde olma mecburiyetindedir. Kim millet ile gönül bağını kopartıyorsa partisi ile bağlarını koparıyor demektir.

"KAHRAMANMARAŞ'A ESKİ PARA İLE 35.5 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10 katlayan yatırımlarımız var. Bunlardan ülkemizin tamamı yararlanmıştır. Kahramanmaraş'a 18 yılda eski para ile 35.5 katrilyon, yeni para ile 35.5 milyar TL katkı yaptık. Bu yatırımlar ile eğitimde 6 bin 146 derslik kattık. İkinci üniversiteyi kurduk. Öğrencilerimize yurt binalarını yaptık. Farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptık, 4 tesisin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunuyor.

Türkoğlu Şekeroba millet bahçesi çalışmaları sürüyor. Pazarcık millet bahçesi için yer tahsisi yapıldı. Bunları tamamlayıp en kısa sürede hizmete sunacağız. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza eski rakamla 5 katrilyon, yeni para ile 5 milyar TL para aktardık.

"KAHRAMANMARAŞ'TA KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Necip Fazıl Şehir Hastanemizi, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı ruh ve sinir hastanesi ile güçlendiriyoruz. TOKİ vasıtası ile Kahramanmaraş'ta 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardık.

Kongremizden sonra daha önceki kısımları peyderpey açılan 63 kilometre uzunluğundaki yolu açıyoruz. Bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yol üzerindeki tünellere ve güzergahlara Kahramanmaraş'a yakışır isimler verdik, törende açıklayacağım. Elbistan-Malatya hududunu yaparak Doğu Batı geçişini tamamlamış olacağız.

Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı ile Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak projenin etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Şehrimize son 10 yılda 3 OSB, 1 teknopark, 1 tasarım merkezi kurduk. Bir baraj ve gölet inşa ettik. 16 baraj ve 2 göletin çalışmaları ise devam ediyor. Adatepe Barajı'nı 1.6 milyar TL yatırım ile bitirdik. Sulama kanalı ihalelerini ise 372 milyon TL bedelle yaptık.

"TÜRKİYE TEK PARTİ CHP'SİNİN ÇAPSIZLIĞI YÜZÜNDEN BAŞARISIZ OLMUŞTUR"

Kardeşlerim, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve saldırılar da ona göre artıyor. İstiklal Harbi sonrası bir kalkınma başlatan Türkiye tek parti CHP'sinin çapsızlığı yüzünden başarısız olmuştur.

"O GEZİCİLERİ, ÇUKURCULARI HATIRLAYIN"

Ülkemizle aynı şartta yola çıkan pek çok ülke zenginleşir gelişirken, biz enerjimizi boş şeyler ile tükettik. İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden beri yaşadıklarımızı hatırlayın. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, o Gezicileri, çukurcuları hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk, terör ile teröristler ile mücadele verdik. Yılmadık, usanmadık, askerimiz, jandarmamız, polisimizle mücadele verdik. Ama başardık. Şairin dediği gibi biz buraya tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik.

Türk milletini tarihi ve değerleri ile aşağılamaya çalışanlara ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik. Medeniyetimiz, coğrafyamızı kan ile, gözyaşı ile, sömürü ile boğmaya çalışanlara izin vermedik. Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan da biz varız.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINA KAVUŞUYORLAR"

Bu sabah İlham Aliyev kardeşim ile görüştük. Şu anki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de bizzat mutlu oldum. Zafere artık yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

"BİZİ MAZLUMLAR SEVER, ZALİMLER SEVMEZ"

Bizi sevmeyen karşımızda duranlar, ne işin var Suriye'de, ne işin var Libya'da diyenler. Bizi bu yüzden sevmiyorlar. Bizi kardeşlerimiz sever, bizi mazlumlar sever.

Türkiye yükseldiği için şimşekleri üstüne çekiyor. Vesayeti kaldırmasaydık, terör örgütlerinin başını ezmesek kimse bize yan göle bakmazdı. IMF'ye olan borcu ödemesek kimse bizden şikayet etmezdi.

"IMF'DEN BORÇ ALSAK BİZE KİMSE BİR ŞEY DEMEZDİ"

Bu CHP IMF'den borç almaya alışmış. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Darbecilere teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. IMF'den borç alsaydık CHP'nin dediği gibi kimse bize bir şey demezdi. Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasak kimse bize bir şey demezdi.

"AYIN 15'İNDE BAHÇELİ İLE KIBRIS'TA OLACAĞIZ, İNŞALLAH KAPALI MARAŞ'TA DA ŞÖYLE BİR PİKNİK YAPACAĞIZ"

KKTC'de Türkiye'yi seven, kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayın 15'inde Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı heyeti olarak Kıbrıs'ta olacağız, törenlere katılacağız.. İnşallah orada Kapalı Maraş'ta şöyle bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, bu gecikti. Ama artık yapacağız"