Son Dakika: Erdoğan, iki koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerini başarıyla tamamladığını açıkladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili konuştu. İki koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerinin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, "Biri klinik deney aşamasına ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, "İki aşı adayı hayvan deneylerini başarılı şekilde tamamladı. Biri klinik deney aşamasına ulaştı" dedi.

"TÜRKİYE, YERLİ AŞI GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA"

Türkiye'nin aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli mesafe katettiğini belirten Erdoğan, "Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz" dedi.

"8 FARKLI AŞI, 10 FARKLI İLAÇ PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 8 farklı aşı 10 farklı ilaç projesi yürütüldüğünü belirterek, "Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayı hayvan deneylerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak insanlar üzerinde klinik çalışmalar safhasına geldi. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK"

"18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Sağlıkta, sağlık turizminde ülkemizi öne taşıyacak 2 acil durum hastanemiz ile 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanemizi devreye aldık. Ekonomide attığımız adımlar ile her kesimden vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın döneminde birçok ülkede üretim düşmüşken biz arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazını rekor sürede tamamladık. Yardım talep eden dost ülkelerin imdadına koştuk.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha fonskiyonel bir hale kavuşturuyoruz. Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE: TÜBİTAK FEN LİSESİ AÇILIYOR

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir.

"IMF'YE BORCUMUZ YOK"

Bir dönem Ege'de, Akdeniz'de meşru hakkımız olan meselelerde bile inisiyatif alamadık. Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 70'den 30'lara düşürdü. IMF'e olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu mayıs 2013'te ödeyerek sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten ürettiklerini dünyaya ihraç eden dünya konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

"KANAL İSTANBUL GİBİ DAHA BİRÇOK PROJEMİZ VAR"

Başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençlerimizle, emekçilerimizle, yatırımcılarımızla, cesur sanayicilerimizle yazacağız. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var."