Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararı açıkladı ve "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"KONGRELERİMİZİ ERTELİYORUZ"

"Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık günler gelecek. Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar.

"DÜNYADA KENDİMİZE İYİ BİR YER EDİNMEKTE KARARLIYIZ"

Yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek, 2023 hedefine ulaşacağız. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HALİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.

"AMERİKA İLE MÜTTEFİK İLİŞKİLERİMİZİ KULLANMAK ARZUSUNDAYIZ"

Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz"