Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var

Son dakika: Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığını söyledi. Erdoğan, yangınlarla alakalı olarak tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantıları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verdi.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla alakalı tutuklanan şahısların ailelerinde PKK bağlantılarına rastlandığını aktardı.

"BU ENDİŞEYİ EN BAŞINDAN BERİ TAŞIDIK"

Polisin konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı" dedi.

"BİR KENARA KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Soruşturmaların sonucunun halka paylaşılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var, bir de o ormanlar özellikle arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Yangınlar ilgili her türlü ihbar, belge ve bilgi jandarma ve istihbaratımız tarafından etraflıca inceleniyor. Devam eden soruşturmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Marmaris ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, yangınların sorumluları ile ilgili çok sert adımlar atılacağını aktararak, şunları söylemişti:

Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutları ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde 'terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı' sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız.