Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil'deki bombalı saldırıya ilk yorum: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil'de 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya yönelik ilk değerlendirmesinde, "Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Bu saldırı DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına çıktı. Bir durum değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı, devamında ise gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

"NASIL TEHLİKELİ BİR ÖRGÜT OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Dün akşam Afganistan'ın başkenti Kabil'de 90 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamalarla ilgili konuşan Erdoğan, "Kabil'de gerçekleştirilen felaketi terör saldırısını milletçe telin ediyoruz. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl bir tehlikeli örgüt olduğunu da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları devam ediyor. Planlamaları titizlikle yaptık. Tahliyeler başarıyla gerçekleşti. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. Kabil askeri havaalanından İslamabad'a gidip oradan da THY uçaklarıyla sivil gerekse askeri heyetlerimizi ülkemize getiriyoruz. Bu süreç boyunca Afgan halkının istikrarına önemli katkılar sağladık.

"TALİBAN'LA İLK GÖRÜŞME 3.5 SAAT SÜRDÜ"

Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil havaalanının içindeki askeri bölüme taşıdık. Büyükelçiliğimiz oradaki yerde faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükelçiliğimiz Taliban'la 3.5 saatlik ilk görüşmeyi yaptı. Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir? Bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi nedir? Diplomasi işte budur. Şu anda da arkadaşlarımız bunu kararlılıkla yürütüyor.

"AFGAN GÖÇMEN SAYIMIZ 300 BİN"

Türkiye'de 1.5 milyon Afgan göçmen var deniyor. Ben size resmi rakam söylüyorum. Mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve izinden gidenler 1.5 milyon diye açıkladılar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban da bulmuşlar, yalan terörünü sürdürüyorlar. Göç olayında da çok hassasız. Sınırlarda belli yerleri duvarlarla örüyoruz.

"HAVAALANININ İŞLETMESİ İÇİN KARARIMIZI VERMEDİK"

1 Eylül'den sonrası için Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce yönetiminin belirgin hale gelmesi lazım, ondan sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz. THY şu anda bizim sivil asker neyse, nereden gidip alıyor İslamabad'dan gidip alıyor. Biz devletiz, devlet olarak da olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban havalimanının işletmesini bize vermek istiyor, daha kararımızı vermedik."