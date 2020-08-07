Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısını "Makul çizgide bir davet" olarak değerlendirdi.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının ardından kılınan 3. cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan da camide saf tuttu. Namaz çıkışı açıklama yapan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısı hakkında "Olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" dedi.

"HDP'YLE BİRLİKTE OLMAK İYİ PARTİ'YE HİÇ UYGUN DÜŞMEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Ankara gündemini hareketlendiren çıkışı hakkında şunları söyledi: "Bahçeli'nin daveti yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. HDP'yle terör örgütleriyle birlikte olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ve ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği önemlidir diye düşünüyorum."

BAHÇELİ'NİN MERAL AKŞENER'E ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada eski MHP'li Meral Akşener'i kastederek "Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır" diyerek "Evine dön" çağrısı yaparken şunları söyledi: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir."

"LÜTFEN ORTAĞI İLE İLGİLENSİN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu çağrıya şöyle cevap vermişti: "Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin. Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı siyasi nezaketle bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın birçok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."