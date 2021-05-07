Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk açıklama: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa taslağına ilişkin ilk yorumunda "Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin yanına gelip sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında "MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir" şeklindeki açıklamaları hatırlatıldı.

"ORTAK ÇALIŞMA YAPIP MUHALEFETE SUNACAĞIZ"

Erdoğan, Bahçeli ile zaman zaman görüştüğünü söyleyerek, "Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK'larla da paylaşmak suretiyle de milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı yapalım istiyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizdeki tüm azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptığımız iftarda Türkiye'de herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden duymuş oldum. Bu tür dini cemaatlerin ve azınlıkların nerede ihtiyaçları varsa yardımcı olabileceğimizi kendilerine taahhüt ettik.

"YERLİ AŞIMIZI DA DÜNYAYLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bilimde kıskançlık olmaz. Bilim tüm insanlığın ortak malıdır, insanlığın sağlığıyla ilgili bir konuda 'biz ürettik kimseye vermeyiz' demek doğru değildir. Biz Çin aşısıyla başladık, onun dışında Almanların ürettiği, Uğur Bey ile eşinin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz şimdi de Sputnik aşısı için Putin ile görüşmeler yaptık, oradan da ciddi bir aşı alacağız ve sonra da ortak üretim yapacağız. Yerli aşımızı da inşallah yapacağız, bunları da tüm dünyayla paylaşmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısırla olan tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...