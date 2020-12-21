Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

21.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında "Diktatör bozuntusu" açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL: DİKTATÖR BOZUNTUSU

Özel, "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğunu söyledi ve Erdoğan için "Franco özentisi, diktatör bozuntusu" ifadelerini kullandı.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Özel'in bu açıklamasından sonra harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti 'Beşinci kol' ifadesini kullanarak eleştirirken, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel meclisteki konuşmasında Erdoğan için "Diktatör bozuntusu" ifadesini kullanmıştı.

"BUNUN DEMOKRASİDE YERİ YOK"

Daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco'nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Özel yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir paylaşımda daha bulundu ve "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ülkenin muhalefetine "beşinci kol" derse, o lafı aldığı Franco'yla bir anılırsa, ona cevap verilirken "Diktatör bozuntusu" denirse, orada düzeltilecek tek kelime vardır. "Bozuntu" kısmını geri alıyorum, "diktatör" sizin olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

"DIŞ MİHRAKLARIN KİRLİ AJANDALARINI UYGULAYAN SİYASİ LEJYÖNERLERDİR"

Özel'in açıklamasından sonra paylaşımda bulunan Fahrettin Altun ise "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

"FAŞİSTLİK SINAVINDAN GEÇER NOT ALMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullanmıştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:39:50. #1.15#
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