Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok

05.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:35

Son dakika! Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerine ilişkin, "Olayların oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok. Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor, dün akşam HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve gösteriler bunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok

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