Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
ANKARA, -
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