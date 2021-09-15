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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

ANKARA, -


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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti - Haberler
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