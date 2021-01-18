Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (3)

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendini bu büyük ailenin, bu büyük davanın bir ferdi olarak hisseden herkese, gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendini bu büyük ailenin, bu büyük davanın bir ferdi olarak hisseden herkese, gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, geçen 18 yılda Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınması yolunda büyük mücadeleler, gayretler ve fedakarlıklar sonunda elde ettikleri kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıklarının giderek artığını ifade etti.

Milletin bunların gerçek yüzünü, gerçek niyetini ve geçmişte bu ülkeye verdikleri zararları bildikleri için hiçbirine itibar etmediğini anlatan Erdoğan, "Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerini örterek güçlerini korumanın peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir." diye konuştu.

"Her konuda söyleyecek çok sözümüz var"

Erdoğan, bu saldırıların önünü millete doğruları anlatarak sahada kesmemeleri halinde sonuçta işin nereye varacağını bilemeyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Unutmayınız mermeri delen su, özellikle o damlaların gücü değil sürekliliğidir. Karşımızdakiler, milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturur, sadece kendi işimize gücümüze bakarsak o mermer delinir. Halbuki bizim milletimizle paylaşacak çok şeyimiz bulunuyor. Sadece temel hizmet alanlarında yaptıklarımızı teker teker anlatmaya kalksak günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun yanında dış politikadan terörle mücadeleye ülkemizin uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini korumaktan sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar her konuda söyleyecek çok sözümüz var."

Ülke ve milletin geleceği için vizyonu, hedefleri ve projeleri olan tek parti olduklarını vurgulayan Erdoğan, diğerlerinin 18 yılın sonunda yaptıkları işleri tartışmanın ötesinde yeni bir şey söylemenin hala çok uzağında olduğunu söyledi.

"Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönül seferberliği anlayışıyla millete kendilerini ne kadar yakından anlatır, yalanları ortaya koyar ve gelecek vizyonlarını paylaşırsa ülkeye ve şehirlerine o derece büyük hizmet etmiş olacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte özellikle göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin, bu büyük davanın bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, Rabbimden başarılar temenni ediyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Bu duygularla il kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, göreve gelecek arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda il başkanlarının isimlerini söyleyerek selamlama için ayağa kalkmasını istedi. İl başkanları da tek tek ayağa kalkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra tekrar söz alan Erdoğan, bugün itibarıyla bu coşku dolu, heyecan dolu kongreleri noktalamanın gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, genel merkezden bu illere gidenlere teşekkür etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy