Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
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Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreci ile ilgili ele alınan yeni adımları açıkladı. Erdoğan; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da giriş-çıkış sınırlamasının kaldırıldığını söyledi.

Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
11.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının sona erdiğini açıkladı. Erdoğan, "Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

7 İLDE DAHA GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI KALDIRILMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemlerine ilişkin yayınladığı genelgeyle; Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi

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