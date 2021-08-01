Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Bu vatan için bedel ödemeye hazırız"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız" ifadesini kullandı.

Yerli Düşünce Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir gündem toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Yalçın Topçu, başta Antalya, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Adana, Muğla, Mersin olmak üzere çeşitli il ve ilçelerimizde meydana gelen yangın felaketlerinden üzüntü duyduklarını belirterek, bu felaketlerin müsebbibi olanların bedelini çok ağır ödeyeceklerini belirtti.

Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız. Üzerimize oynanan bu envai çeşit oyunlar canımızı yaksa da, hamdolsun milletimizin bin yıllık sağlam mayası sayesinde bu oyunların tamamı boşa çıkıyor, asıl hedefine varamıyor. Bu toprakların bize vatan olması için her zerresi koyun koyuna yatan dedelerimizin şehit kanları ile sulanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de tek bayrakla tek devletle ve tek bir millet olarak yaşamanın bedelini hep beraber ödemeye hazır olduklarını aktaran Topçu, şöyle devam etti:

"İhanetin, musibetlerin üst üste gelmesinden, şer güçlerin bölücü eşkıyasından, siyasi kılıflı Gözkaman'larından asla yılıp, çekinmeyiz. 'Kulaklarına asacakları soğanları' bile elimizle götürüp veririz. Asla ümitsiz olmayız, ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder topunuz gelin. İster bölücü, ister siyasi, ister ekolojik, ister ekonomik terörünüzle gelin; yine rezil olacak, yine zelil olacaksınız. Kazdığınız çukurlarda boğulacak, yaktığınız canlar kadar canınız yanacak, bizi asla yenemediniz yine yenemeyeceksiniz. Ülkesi için canını ateşe atan bütün şehitlerimizi, Şahin Akdemir'imizin manevi şahsında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı