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Son dakika! Çubuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
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Son dakika! Çubuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika haberi... Çubuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Son dakika! Çubuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
08.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:02

Çubuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde yapılan toplantıda, 16 gündem maddesinin 8'i ilgili komisyonlara havale edilirken, 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilirken, Mutlu ve Eğrekin mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarının araştırılmasına kararlaştırıldı.

Demirbaş, Meclis'te alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemize eğitim, kültür, sağlık, sanat ve spor alanında birçok proje üretiyor, meclis üyelerimizle iş birliği içinde elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Meclisimizdeki bu uyum ve dayanışma ilçemize hizmet ve yatırım olarak yansıyor. Rabb'im birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen Meclis üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA

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