Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

10.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:05
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

Bodrum'un Yalı Mahallesi Defne sokakta oturan 38 yaşındaki Şerife Demir ile 38 yaşındaki Vedat Demir henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bir anda cinnet getiren Şerife Demir eline aldığı bıçakla 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Vedat Demir'i bıçaklamaya başladı. 22 bıçak darbesi alan adam evin salonunda yere yığıldı.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Demir'in çocukları ve komşuları 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'i ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran 3 çocuk babası Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şerife Demir'i gözaltına aldı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet savcısı cinayetin işlendiği evde incelemelerde bulundu. Demir'in cansız bedeni ise kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Abdülhamit Gül Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Öner Erkan Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Tisserand Pierre Webo Cüneyt Çakır Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 01:12:21. #1.14#
title