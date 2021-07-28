Son Dakika | Çocukların atıl araziye ektiği sebze ve meyve tohumları ürün verdi
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Son Dakika | Çocukların atıl araziye ektiği sebze ve meyve tohumları ürün verdi

Son Dakika | Çocukların atıl araziye ektiği sebze ve meyve tohumları ürün verdi
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yürütülen proje kapsamında hibe edilen 3 dönümlük araziye çocuklar tarafından ekilen sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yürütülen proje kapsamında hibe edilen 3 dönümlük araziye çocuklar tarafından ekilen sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bugünün Çocukları Tarımın Geleceği" projesi çerçevesinde, ilçe sakini Emine Uçar'ın hibe ettiği 3 dönümlük alana ekilen sebze ve meyve tohumları ürün verdi.

Domates, biber, patlıcan, fasulye, bamya, karpuz ve barbunya gibi araziden çocuklar tarafından toplanan mahsuller, Tarım ve Orman Bakanlığının "Dijital Tarım Pazarı"nda satışa sunularak gençlerin eğitim hayatına katkı sağlayacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AA muhabirine, projeyle, tarımın ve doğal yaşamın öneminin arttığı salgın döneminde çocuklara bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Fındık üretiminin ağırlıkta olduğu ilçede ürün çeşitliliğinin sağlanması için oluşturulan projeye, müdürlük çalışanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla spor kurslarına giden çocukların katıldığını aktaran Özerdem, "İnşallah bu projemizi diğer ilçelerimize ve il merkezlerinden yaygınlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. Burada elde edilen mahsulün pazarlamasını Dijital Tarım Pazarı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Elde edilecek gelirle de çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da projeyle çocukların hem sportif faaliyetlere devam etmelerinin hem de tarımla alakalı bilgi ve becerilerini artırmalarının sağlandığını anlatt.

Özsoy, "Aslında bu, Türkiye'ye örnek bir proje olur. Biz alanı genişleteceğiz. Malum, eylül ayında üniversiteler açılacak, 13 bin 500 öğrencimiz var. Yurtlarımızda botanik bahçeler oluşturmaya başlamıştık. Bu çalışmayla bunun alanını biraz daha genişleterek daha profesyonel bir şekilde çocuklarımıza tarımı öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasat yapan çocuklardan Sude Naz Ereli ise annesi yemek yaparken sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini her zaman merak ettiğini dile getirerek, "Tarım arazisinde yetişen mahsulleri toplarken çok mutlu olduk. Bu proje bize bunları öğrenme fırsatı verdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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