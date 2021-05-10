Cipin çarptığı yaya kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yokun karşısına geçmeye çalışan İhsan Güneş (59) cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yokun karşısına geçmeye çalışan İhsan Güneş (59) cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt bölgesini birbirine bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Semiha Y. (30) yönetimindeki 16 AID 439 plakalı cip, köprülü kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Güneş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güneş, ağır yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Güneş'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı İhsan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Semiha Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ