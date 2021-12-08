CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA - Haberler
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CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisikletle giden lise öğrencisi Harun Karadeniz'e (15) cip çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisikletle giden lise öğrencisi Harun Karadeniz'e (15) cip çarptı. Aracın altında 15 metre sürüklenip, ağır yaralanan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Nesrin Türken (41) yönetimindeki 11 BA 061 plakalı cip, Müşerref-Muzaffer Samda Ortaokulu mevkisinde dönüş yaptığı sırada liseli Harun Karadeniz'in kullandığı bisiklete çarptı. Cipin altında 15 metre sürüklenen Karadeniz, ağır yaralandı. Sürücü Türken, araçtan inip, yaralı öğrencinin yardımına koşarken, sağlık ekibine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Harun Karadeniz'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, sürücü Nesrin Türken'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

CİPİN, BİSİKLETLİ HARUN'U 15 METRE SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA

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