Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.