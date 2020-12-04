Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen U.K, 23 yaşında genç bir kıza cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Olayın ardından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen genç kızın savcılıktaki ifadesinde; saçlarından sürüklenip darbedildiği, sonrasında ise cinsel saldırıya uğradığı yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 23 yaşındaki Z.Y. eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'den kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Bu konuda savcılıkta ifade veren Z.Y. 20 Kasım'da U.K'nin çalıştığı kafeye gelerek akşam buluşma teklif ettiğini belirtip şunları söylemişti:

"BENİ SAÇIMDAN SÜRÜKLEYEREK TUVALETE GÖTÜRDÜ"

"Akşam saatlerinde bir arkadaşımın müzisyen olarak çalıştığı kafeye birlikte gittik. Üçümüz yaklaşık bir saat kafede beraber oturduk. Arkadaşım işi çıktığı için yanımızdan ayrıldı. Yarım saat kadar U.K. ile baş başa oturduk. Ben kalkmak istedim U.K. kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum ve gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü"

Burada U.K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu dile getiren Z.Y. ailesinin duymasından korktuğu için ilk önce karakola gidemediğini, bir gün sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu kaydetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Y'nin şikayeti üzerine U.K. hakkında soruşturma başlatmıştı.

"CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM"

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren U.K. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kesinlikle tacizde bulunmadım. Yüzümde bardak kırınca sinirle onu darbettim. Kesinlikle iddia ettiği gibi cinsel saldırıda bulunmadım" şeklinde beyanda bulunsa da hakimlik, sanık U.K'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

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