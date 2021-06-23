Son dakika haberi! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasında karar çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasında karar çıktı. Tutuklu sanık hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Fatih Şağban'ın davasının 4'üncü celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın 4'üncü duruşması görüldü. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katılırken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatını istedi. Müşteki avukatları ise mütalaaya kısmen katıldıklarını, beraate yönelik görüşe katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sırasında söz hakkı alan tutuklu sanık Eyüp Fatih Şağban, "Şahsımın mağdur edilmesinin adaletinize uymayacağını ümit ediyorum ve beraatimi talep ediyorum. Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır. Biz Sakarya'yı tüm dünyaya tanıtırken bu komploya düşürülmek çok kötü ve bu komplo ortaya çıktığı için burası bana 5 yıldızlı bir otel geliyor. Tüm savunmalarımı tekrar ederek beraatimi talep ediyorum" dedi.

Söz alan sanık avukatı ise sanığa iftiraların atıldığını belirterek ve sanığın cinsel istismarla herhangi bir dahli olmadığını ifade ederek sanığın tahliyesini talep etti. Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanık Eyüp Fatih Şağban'ı 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVA SONRASI UCİM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, kararı verilen dava sonrası adliye girişinde basın açıklamasında bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklara yapılan tacizlerin sonuna kadar karşısında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu mücadelede 10 yaşında kahraman bir çocuk bir cinsel istismarcıya sesini çıkartarak, "Bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı" dedi. Bu çocuk kahraman bir çocuk bugün bu istismarcı 10 yıl 5 ay ceza aldı. ve biz bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz çünkü bu sanık çocuğu bir odaya alarak ve kapıyı kilitleyerek nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize emanettir dediğimiz yerde hangi delikanlı bunu bir çocuğa yapar. Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur" dedi.

(Orkun Kaya/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı