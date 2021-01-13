Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor
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Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

13.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:14

Son dakika! Çinli SinoVac firmasına ait korona aşısının etkinlik oranı Endonezya'da %65, Türkiye'de ise %91 çıktı. Brezilyalı yetkililer ise bu oranı önce %78 sonra da %50.4 olarak açıkladı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan aşı firması da "Testlerin sonucu, aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Brezilyalı Butantan Enstitüsü dün de, Türkiye'de de deneyleri yapılan SinoVac firmasının ürettiği korona aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi. Aşının etkinlik oranı ise test sürecinde Türkiye'de yüzde 91, Endonezya'da ise yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

"TEST SONUÇLARI, AŞININ GÜVENLİ VE ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLIYOR"

Bu gelişmeler sonrası dünyanın umutla beklediği aşı ile ilgili endişeler ortaya çıktı. Çinli SinoVac firması, "Üçüncü aşama koronavirüs aşısı testlerinin sonucu, aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir" açıklamasını yaptı.

PERŞEMBE YA DA CUMA GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Öte yandan 31 Aralık'ta ülkemize gelen ve şu an birtakım testlere tabi tutulan SinoVac firmasının aşısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre perşembe ya da cuma günü uygulanmaya başlanacak.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARDA OLACAK

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

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